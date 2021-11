"Busto", a coleção integral da Amália com 15.ª edição

© DR

Por TSF 26 Novembro, 2021 • 11:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta sexta feira, dia 26 de novembro, a coleção integral de Amália Rodrigues, iniciada em 2014, com a chancela da Valentim de Carvalho, conhece uma nova edição.

"BUSTO", um triplo CD, engloba os registos "Amália Rodrigues" (o disco do Busto, originalmente editado no Reino Unido em 1962), e restantes sessões que deram origem a mais 2 LP'S: "Amália 1963" e "Amália for your delight".

Esta edição remasterizada a partir das bobines originais inclui, para lá das gravações que conheceram o formato em disco, todos os extras, nomeadamente ensaios, uma atuação em Monte Carlo e uma entrevista.

O investigador musical Frederico Santiago, responsável pelo projecto, esteve à conversa com Rui Lameira. 00:00 00:00

À margem desta edição, as gravações de Amália Rodrigues são candidatas ao programa "Memória do Mundo", da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Esta é a primeira candidatura portuguesa de um documento audiovisual.