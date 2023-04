C., Celeste e a Primeira Virtude & Corpos Celestes

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 12 Abril, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há neste espetaculo várias ligações, desde logo a peça de teatro C., Celeste e a Primeira Virtude, com ensino à flor do palco e da pele, o ensino artistico, onde a escrita corre pela ficção. Foi um processo de muita conversa, debate, residencias artisiticas, que aparecem em paralelo ao espectaculo a que chamou Corpos Celestes e que resultaram neste espectaculo onde Beatriz Batarda assume as palavras e um certo grito que também é dado, e as muitas perguntas feitas e as que se podem fazer.

C., Celeste e a Primeira Virtude é um espectaculo onde é o teatro que encaminha o espectador, a realidade é uma outra coisa.

Uma nova verdade e a ideía verdadeira que cada um dos alunos tem do futuro e do presente, a geração z, que está na inatalação paralela ao espetaculo, Corpos Celestes com vídeos de muitos josvens que reflectem em voz alta as suas próprias ideias do que são, para onde podem ou nem sequer sabem por onde seguir.

Conseguir uma narrativa para explicar a vida, é a forma humana de ler o mundo, insterpretar o que se passa à nossa volta, mas aquilo que lemos do mundo nem sempre bate certo com a verdade de quem vive os acontecimentos.

TEXTO E ENCENAÇÃO Beatriz Batarda APOIO À DRAMATURGIA Nuno M Cardoso INTERPRETAÇÃO Beatriz Batarda, Binete Undonque, Guilherme Félix, Hugo Narciso, Íris Runa, Joana Pialgata, Pedro Russo, Rita Cabaço DESENHO DE LUZ Nuno Meira CENOGRAFIA Fernando Ribeiro PINTURA DE MURAL Constança Villaverde Rosado FIGURINOS José António Tenente SONOPLASTIA Sérgio Milhano (PontoZurca) VÍDEO E ASSISTÊNCIA À CRIAÇÃO Rita Quelhas APOIO AO MOVIMENTO Íris Runa ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Mariana Lobo Vaz DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Rita Faustino PRODUÇÃO EXECUTIVA Mariana Dixe PARTICIPAÇÃO ESPECIAL EM VÍDEO André Marques, Bruna Lima, Catarina Campos Costa, Constança Villaverde Rosado, Djucu Dabó, Laura Mendonça, Leandro Paulin, Leonor Alecrim, Maria Ribeiro Torres, Maria Romana, Mariana Lobo Vaz, Guilherme Pelote , Gonçalo Ribeiro, João Pires, João Raposo Nunes, Joana Bernardo, Susana Luz COPRODUÇÃO Causas Comuns, Centro Cultural Vila Flor, Cineteatro Louletano, Offkey Produções Artísticas, Teatro Viriato e São Luiz Teatro Municipal COM O APOIO DE Officina Mundi, Câmara Municipal de Avis, O Espaço do Tempo, Cineteatro Louletano, Câmara Municipal de Lisboa / Polo Cultural Gaivotas | Boavista e Restaurante O Fatica /// Causas Comuns é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal - Ministério da Cultura / Direção Geral das Artes e é membro da Performart - Associação para as Artes Performativas em Portugal

C., Celeste e a Primeira Virtude e Corpos Celestes, no teatro S. Luiz, em Lisboa, até 22 de abril.