Cabeças de Vento, agora ao vivo.

É um novo projeto desta dupla do Galo Gordo, agora com Cabeças de Vento que no fundo somos nós. Cabeças de Vento que não olhamos para o planeta como deveríamos, preservar, celebrar a natureza, mas antes de mais, Gonçalo Pratas fala em desconfinar e abrir as janelas e as portas e respirar o ar puro.

É um audiolivro, agora ao vivo, com 10 canções, dez poemas, sobre essa ideia fixa de nos ligarmos à natureza, de a conhecermos e de a saborearmos. O livro tem ilustrações de Ricardo Machado e fotografias de Inês Pupo.

A proposta é descalçar os sapatos e sentir a terra, a natureza e a vida, sem as máscaras, e sem medo e com confiança no futuro, sem a seca habitual, de ser educativo e tal e tal.

Agora ao vivo, as canções vão ser tocadas por um quarteto. As canções vão ser tocadas por um quarteto com Inês Pupo (ukelele e voz), Gonçalo Pratas (guitarra e voz), João Fragoso (bandolim e guitarra) e António Quintino (contrabaixo), com arranjos que trazem grande influência de folk e de música tradicional.

Cabeças de Vento, ao vivo, este domingo, 27 de fevereiro, às 11 da manhã, no Teatro Maria Matos, em Lisboa