Caça às bruxas, em Salém

Nos finais do século XVII, nos Estados Unidos, uma pequena comunidade, em Salém, começou a perseguir homens e mulheres por bruxaria, é um dado histórico. Arthur Miller, pegou nesta história e escreveu esta peça de teatro no momento da caça ao comunismo com o macarthismo, nos meados do século XX, uma alegoria, uma caça às bruxas que pode regressar, Nuno Cardoso, que encena a peça, primeiro quer fazer a peça de Arthur Miller.

É o caldo de tudo isto, onde a peça agora estreia e parece não ter perdido atualidade, nem em relação ao século XVII, nem em relação ao século XX. Sempre em cima da mesa, a caça às bruxas, Nuno Cardoso, quis manter todo o texto de Arthur Miller e as didascálias que o dramaturgo deixou também fazem agora parte do texto.

Um espetáculo que não tem um tempo definido, junta o cinema e o teatro. Começa com cinema passa para o teatro e acaba em cinema.

Este é um tempo para questionar a vida em comunidade, e em fundo neste lugar do diabo, há também a sexualidade ilícita, e esse manto ancestral, daquilo que está no escuro.

de arthur miller

encenação

nuno cardoso

tradução

fernando villas-boas

cenografia

f. ribeiro

desenho de luz

nuno meira

música e desenho de som

joão oliveira

vídeo

luís porto

movimento

roldy harrys

figurinos

tnsj

assistência de encenação

pedro nunes

interpretação

ana brandão, carolina amaral, joana carvalho, jorge mota, lisa reis, mário santos, nuno nunes, paulo freixinho, patrícia queirós, pedro frias, sérgio sá cunha

produção teatro nacional são joão

As Bruxas de Salém, estreia quinta feira, 16 de março, às 19h00, no Teatro Nacional São João no Porto e fica até 2 de abril