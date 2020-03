Cadeiras, carros de cena, programas: o "ajuste de contas" com a história

Por Rute Fonseca 06 Março, 2020 • 16:32 Partilhar este artigo Facebook

O apelo foi aceite e entre os muitos contributos há folhas de sala, cadeiras da plateia original do teatro e uma fotografia de 1912 cuja existência era desconhecida. A imagem a preto e branco foi encontrada no Arquivo Municipal de Lisboa, mostra o Teatro Nacional São João em construção, o edifício ainda só tem as fachadas. Pedro Sobrado, presidente do conselho de administração, conta que esta imagem revelou um espaço que desconheciam.

"Esta fotografia apanhou-nos desprevenidos, é de 1912, não conhecíamos e é de um senhor chamado Artur Benarus, que fotografou o S. João em construção. A fotografia revela um teatro que não conhecíamos, o teatro está destelhado, está sem interiores, não tem ornamentarão exterior, está rodeado por andaimes e guindastes. Uma imagem que foi uma revelação, de alguma forma entendemos que o S. João está ainda em construção, é um estaleiro... Continuamos a construir espetáculos, uma relação com o público."

O centenário do Teatro Nacional São João. Reportagem de Rute Fonseca 00:00 00:00

As origens são do final do século XVIII como Real Teatro de São João, em 1908 um incêndio destruiu todo o edifício, que entretanto foi reconstruído e inaugurado a 7 de março de 1920. Pedro Sobrado sentia que o Teatro Nacional de São João era de alguma forma amnésico, sem o devido conhecimento da sua história.

"Entendemos que ao celebrar o centenário fazia sentido fazer um ajuste de contas com a nossa própria história. Fazer um levantamento de indícios, documentos, coisas que permitissem reconstruir a história do S. João. Por isso, decidimos fazer o trabalho de pesquisa e levantamento documental e fazer um apelo à cidade."

Entre os vários documentos que recolheram há um título de 5 ações, que mostra o empenho da cidade do Porto em reconstruir e recuperar o teatro.

© DR/ TNSJ

"Foram emitidas 20 mil ações e muitas centenas de pessoas não apenas da elite do Porto, da alta burguesia, mas da media e pequena burguesia mobilizaram-se para adquirir vinte ações, cinco, uma, houve até quem comprasse uma ação em dez prestações para que este teatro fosse reerguido na cidade. Este teatro foi adquirido pela própria cidade."

O apelo às memórias trouxe alguns objetos, como uma maqueta e um carro cénico, de madeira.

© DR/ TNSJ

"Pertence à mecânica de cena original do S. João, é um dos poucos objetos que encontramos. Há muitos documentos, alguns curiosos como o relatório do incêndio de 1908, correspondência coma censura, folhas de sala, programas... Encontramos cinco dezenas de cadeiras da plateia original. Este carro cénico era usado para movimentar o cordame dos telões do teatro."

© DR/ TNSJ

Objetos, documentos, fotografias que em setembro vão dar origem a uma exposição. Cem anos movidos pela vontade de "que a história do teatro recomece todas as noites" no edifício da Praça da Batalha.