Cadernos de Desenho, Como Diários

São cadernos, mesmo cadernos, com vários desenhos, traços, ideias materializadas, verter no papel os vários pensamentos, para outras outras obras, todos os dias. Nuno Faria que é o diretor do Museu da Cidade do Porto, chama-lhes diários, como se fossem entradas de um diário de Jorge Feijão. É o próprio artista que concebe a forma de apresentar os cadernos, para que tudo se veja, ou se veja da forma que ele quer. Todos os traços, dentro da cabeça de Jorge feijão, ideias soltas ou formas mais concretizadas que Nuno Faria elabora, como esquissos, simples traços, ou formas por camadas, para chegar às muitas formas dos desenhos que esta exposição apresenta. Dois cadernos, prelúdio e fuga, ideias de Jorge Feijão, no Porto.

Cadernos A & B - Prelúdio e Fuga, desenhos de Jorge Feijão, no Museu da Cidade, no Porto, Casa Guerra Junqueiro, Gabinete do Desenho.