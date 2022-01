Café Concerto na Comuna, Taras & Manias

© Créditos Reservados

A Comuna regressa ao café teatro, mais de uma década depois, com este concurso de talentos, com um juri, de jurados VIP, Hugo Franco, escreveu em parceria e encena este espetáculo, onde estes seis candidatos, saem da pandemia e dos confinamentos, com muitas taras e manias daí o nome.

É preciso não esquecer, que estamos perante um concurso de talentos, com música ao vivo e canções, que todos de alguma forma sabem pelo menos cantarolar.

Como em todos os concursos de talentos das televisões, o publico tem uma palavra a dizer, e diz, e já fez mudar algumas coisas, nem sempre ganha o mesmo, os primeiros lugares vão sendo alterados,

e no final há sempre um vencedor, votado pelo publico, para esta grande final de taras e manias. É o regresso a um genero de espectaculo, que a Comuna sempre acarinhou.

Com : Carlos Paulo; Carlos Pires; Gonçalo Martins; Hugo Franco; Luis Gaspar; Maria Ana Filipe; Paulo Abelha; Paulo Duarte Ribeiro; Silvia Figueiredo e Susana Blazer.

Taras & Manias, no Teatro A Comuna em Lisboa, café teatro, até 26 de fevereiro, a lotação é reduzida.