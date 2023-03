"Calíope": musa criadora cantada em português

Marta Hugon, diretora artística, e Luís Figueiredo, diretor musical © DR

"Calíope" é o novo projeto no feminino, com direção artística de Marta Hugon, que celebra a mulher com nove canções de diferentes autoras. Temas registados em disco e levados a palco no Dia Internacional da Mulher (com a lotação do Teatro Maria Matos, em Lisboa, esgotada).

Marta Hugon convidou A Garota Não, Aline Frazão, Ana Bacalhau, Joana Espadinha, Elisa Rodrigues, Joana Alegre, Joana Machado e Luísa Sobral para dar voz a "Calíope".

"Calíope tem sido uma aventura surpreendente. Todas as mulheres que convidámos para o projeto envolveram-se com ele de uma forma muito particular. À medida que fomos recebendo as canções (e que escrevi a minha) ficou bem claro para mim que cada uma de nós apresentaria um ângulo diferente do que é isto de ser mulher e criadora. De alguma forma é como se tivéssemos 9 singles num disco e 9 singles muito bonitos, cada um à sua maneira".

Marta Hugon recorreu à direção musical e arranjos de Luís Figueiredo para as nove músicas do disco que está disponível nas plataformas digitais desde Fevereiro e, em formato físico, a partir deste dia 8 de março.

Calíope ("a da Bela Voz") foi a primeira das nove musas da mitologia grega e no projeto de Marta Hugon é mais Musa criadora do que Musa inspiradora nesta celebração da mulher.