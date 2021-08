Caminha: o regresso da cerveja artesanal ou o festival do possível

© TSF

Por TSF 15 Agosto, 2021 • 09:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quatro dias, seis sessões, várias dezenas de produtores, centenas de marcas e de pessoas passaram pelo Parque 25 de Abril, em Caminha. A pandemia impôs regras que o palato (e o bom senso) tem dificuldade em entender: só podem entrar quatrocentas pessoas por sessão. Testes, certificados à entrada, máscaras sempre que se circula e distanciamento. Porque é um evento. Fora do recinto, ao ar livre, no concelho minhoto, esplanadas cheias e... vida normal.

Na oitava edição do festival, as entradas custam quinze euros, mas incluem Copo oficial do evento e doze euros em fichas de consumo de cerveja. Apenas é permitido o consumo de bebidas e alimentação nas mesas do evento. O acesso ao evento apenas é permitido a portadores de Certificado de Imunidade ou teste negativo: PCR (até 72 horas antes), Antigénio (até 48 horas antes), Auto-teste (até 24 horas antes feito em farmácia e comprovado por profissional de saúde).

Otávio Costa, organizador do Artbeer Fest, entende a importância das regras definidas pela DGS, mas admite que este "é claramente o regresso possível. Para mim pessoalmente, para nós organização, para o município que fez muito por isto, e obviamente com a DGS que articulou tudo connosco, é o momento em que conseguimos passar uma imagem de superação". Numa análise mais fina, sentado num banco de jardim junto ao contentor ocupado pela organização do festival, acaba por dizer que a edição deste ano de regresso do Artbeer Fest (que, no ano passado, não houve devido à pandemia), "é o possível dos possíveis".

Não esconde o prazer de ter os cervejeiros por perto, "isto é quase uma família", mas num espaço de quase oito mil e novecentos metros quadrados, "parece que estamos todos distanciados". Ou seja, regras sanitárias cumpridas. Diminui o risco, ganha a impessoalidade. No centro da vila, nas praças que costumavam servir à organização do festival da cerveja artesanal, as esplanadas estão cheias de gente. O chamado distanciamento, ninguém o viu ou sequer conhece. E pelo centro histórico de Caminha, em anos normais, como nesse já distante 2019, passam trinta mil pessoas em quatro dias de evento. Mas regressemos ao recinto atual do festival.

Para Ricardo Queirós, cervejeiro da portuense Catraio, o festival correu bem "apesar de todas as condicionantes". Claro que "a limitação de pessoas faz com que haja menos gente do que seria suposto", admite, acrescentando que "mesmo a nível de negócio está longe de ser parecido com os anos anteriores. Mas apesar disso é bom sentir novamente este ambiente fantástico e rever todos os cervejeiros e amigos".

Na mesma linha, António Lopes, produtor da Lupum, em Avintes, Vila Nova de Gaia, diz que "ja começa a dar para matar saudades, dos festivais em geral e de um festival que é imensamente importante para a cerveja artesanal em Portugal". Tem corrido bem? "Dentro das possibilidades, sim". Destaca "a organização profissional de sempre, mas com as condicionantes que continuamos a ter, com um afluência muitíssimo mais baixa que em anos anteriores". Lopes aponta para o espaço enorme onde se encontram, a meio da tarde de sábado, umas dezenas de pessoas. Em circunstâncias normais, "isto estaria cheio", refere o produtor de uma cerveja que se distingue de outras "pela intensidade de sabores e de álcool". A aposta em tecnologia, equipamento, especialização leva-o a discordar da tradução para "artesanal" do inglês "craft". O artesanal, em português, "está associado ao artesão, a algo manual". Há por aqui, "muito conhecimento técnico, não é o artesanal feito numa garagem", acrescenta. Palavras novas, precisam-se. Que a cerveja possa ser inspiradora.

Questionado pela TSF sobre o atual momento da produção e consumo de cerveja artesanal em Portugal, Otávio Costa começa pelas condições estruturais de "fragilidade da economia do país", com pequenas e médias empresas que "vivem sempre no fio da navalha", pelo que fica "muito contente por, neste ano e meio, estando dentro deste movimento e deste mercado, reconhecer que até à data de hoje não ter conhecimento de que alguém tenha fechado" o negócio devido à crise provocada pela pandemia. O organizador do mais internacional festival de cerveja em solo português (e este ano, apenas a Nós Cervexa, de Vigo, passou a fronteira e veio a Caminha contemplar deste lado o Monte de Santa Tecla), afirma que o setor tem sido, desde março de 2020, "impressionantemente criativo. Toda esta malta em Portugal sacou cervejas de uma qualidade incrível, deram um salto como se tivessem passado três ou quatro anos em termos de qualidade".

Os festivais europeus da especialidade não estão a acontecer este verão. O de Londres coincide com o de Caminha, mas para Otávio Costa, é de salientar o facto de os festivais que foram "empurrados para setembro, outubro e novembro", poderem vir a contar com uma espécie de armada lusa: "cerca de doze cervejeiros portugueses vão estar nos mais importantes festivais pela primeira vez". Ou seja, lá fora "já perceberam a qualidade com que se trabalha aqui". A internacionalização vai, acrescenta, "a posicionar-se e a estruturar-se, depois "deste pequeno trambolhão que foi a pandemia".

Para além das torneiras de cerveja à pressão dos produtores nacionais e galego nas laterais do parque, marcas estrangeiras e amigos de todo o mundo fizeram chegar ao festival cervejas que são vendidas, na improvisada loja junto ao contentor da organização, a três euros. Muitas delas custam, normalmente, o dobro ou o triplo. As portas estão abertas hoje até à meia noite, em duas sessões. António Lopes elogias as suas cervejas de estilo imperial stout, mas também as Sour frutadas da concorrente Lindinha Lucas

Desejoso de voltar ao centro histórico de Caminha, Otávio Costa admite ser "um louco que acredita num regresso à normalidade com um plus". Admite, no entanto, que no próximo ano talvez ainda não venha a sentir-se preparado para "estar no meio de quarenta mil pessoas num festival como o de Paredes de Coura", mas consegue colocar a fasquia alta no Artbeer Fest de 2022 e pensa voltar a chamar-lhe "oitava edição", que seria a que não foi possível levar a cabo em 2020 e que tinha previsto, pela primeira vez, trazer "duas cervejeiras asiáticas, uma de Taiwan e outra chinesa de Shangai". Estreia adiada mas as expectativas continuam lá no alto: "temos que ter, nós vivemos disto, o nosso modus operandi é juntar pessoas, sabemos que seremos os últimos a entrar na cadeia da normalidade, talvez algumas coisas já não aceitemos tão levemente mas, pronto, as autoridades assim o indicam e orientam". Lamenta que "alguns detalhes" pudessem ter sido diferentes para um evento que está licenciado e que acontece ao ar livre, uma vez que "saímos deste recinto e vemos que as praças estão completamente cheias, as praias estão cheias de gente", revela após ter regressado da vizinha Moledo. "Irmos buscar uma cerveja e não podermos ficar um minuto a falar com o vendedor para que nos explique o que é a cerveja e o seu estilo, termos obrigatoriamente de pegar na cerveja e virmos sentar-nos na mesa, é uma orientação que está no documento que a Direção Geral de Saúde nós aprovou e que nos vincula a esse compromisso, obviamente, mas é um absurdo", lamenta. "São detalhezinhos. Mas tem que haver uma grande evolução nos detalhes das orientações que se dão". Para que pequenos detalhes não sejam percebidos como "pequenos e banais gestos ditatoriais". De resto, "são as normas, é assim que temos de viver. Se as orientações são estas, vamos é criar condições para que as coisas possam acontecer".

No fim do "primeiro festival de cerveja em Portugal pós-pandemia", Otávio Costa reconhece que o Parque 25 de abril "não é um espaço em que as pessoas se conectem muito; é o possível e estamos muito felizes por ser possível".