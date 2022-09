Caminhar e ouvir falar em Arte, na Costa Vicentina

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 27 Setembro, 2022 • 07:30

Fazer um percurso, junto ao mar da Costa Vicentina, em Aljezur, com 11 nomes escolhidos, 11 pessoas de várias matérias para conversarem enquanto caminham, com pequeno-almoço, pelo meio.

Madalena Vitorino, é uma das vozes de Lavrar o Mar e faz agora aqui esta caminhada, para sabermos do que é que estamos a falar, quando falamos em Caminhadas com Arte.

O fim de semana passado foi em Monchique, agora em Aljezur, são 11 pessoas que são convidadas a levar consigo 15 espetadores, ouvintes e caminhantes, para escutarem ouvir falar de várias coisas.

11 convidados, que as pessoas têm de escolher para estes 11 percursos diferentes, que nunca se encontram mas que percorrem o mesmo lugar, da costa vicentina. Nesta edição há convidados de áreas que vão da antropologia ao turismo de natureza; do teatro à astrofísica; do jornalismo ao jazz; da arquitetura social ao cinema. Nomes como Ana Jara e Carlos Gomes, António Pedro, Cláudia Varejão, Fátima Vieira Inês Thomas Almeida, Joana Craveiro, Jorge Vilhena, Luís Graça, Maria João, Sara Barros Leitão.

Percursos, trilhos e caminhos da arte, com tantas histórias, conversas, palavras que vão ajudando a caminhada, na arte de fazer chegar aos ouvidos, estas vidas de muitas paixões.

Caminhadas com Arte, no próximo domingo, 2 de outubro, em Aljezur, com a Cooperativa Lavrar o Mar.