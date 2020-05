"Campo de futebol." Uma viagem pelos pelados dos escalões amadores portugueses

Por João Nuno Coelho e Gonçalo Teles 29 Maio, 2020 • 17:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Campos pelados, balizas remendadas e equipamentos mais ou menos recentes. O realizador holandês Hans van der Meer estreia esta sexta-feira, às 21h30, no YouTube, o episódio português de uma série de cinco documentários sobre o futebol amador em cinco países europeus.

Carregue aqui para aceder ao canal de YouTube de Hans van der Meer.

A apresentação do filme é seguida de uma tertúlia em que participam o realizador e os fotógrafos Paulo Catrica e Rui Prata, assim como João Nuno Coelho, autor do texto de apresentação do capítulo nacional.

A série de cinco filmes retrata o futebol amador em França, Bélgica, Inglaterra e Itália, pela lente do fotógrafo e realizador holandês Hans van der Meer, num projeto com o nome "European Fields", que deu também origem a um livro, publicado em 2004.

Esta é uma oportunidade única para relembrar alguns fantásticos pelados portugueses - principalmente do norte do país -, muito ao jeito da saudosa e querida Liga dos Últimos, da RTP.