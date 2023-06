"Canções de Uma Noite de Verão" na abertura das Festas de Lisboa

Ensaio da Orquestra Pop Portuguesa para o concerto "Canções de uma Noite de Verão" © Miguel Fernandes/TSF

A Praça do Comércio, em Lisboa, recebe esta quinta-feira "Canções de Uma Noite de Verão" nas vozes de Ana Bacalhau, António Zambujo, Áurea, Conan Osíris e Marta Ren, acompanhados pela Orquestra Pop Portuguesa com a direção do Maestro Jan Wierzba, e temas clássicos da música pop portuguesa.

Luís Varatojo, diretor artístico, disse à TSF que estas "Canções de Uma Noite de Verão" celebram a chegada do tempo de férias, a saída para as praias e para as aldeias, as festas populares e com canções da pop rock portuguesa transformadas pelo som de uma orquestra.

Luís Varatojo, Marta Ren e Jan Wierzba apresentam o concerto "Canções de uma Noite de Verão" 00:00 00:00

40º À Sombra, Dunas, Sol da Caparica, Porto Covo, Bem Bom, Maria Albertina, Filhos da Nação, Vida de Marinheiro ou Casinha são algumas das canções que vão desfilar na noite lisboeta com cinco vozes diferentes (à vez e em duplas) mas num registo de orquestra.

A partir das 22h00 a Praça do Comércio em Lisboa recebe as vozes de Ana Bacalhau, António Zambujo, Aurea, Conan Osíris e Marta Ren com a Orquestra Pop Portuguesa conduzida pelo maestro Jan Wierzba, arranjos de Filipe Raposo, Pedro Moreira e Lino Guerra e direção artística de Luís Varatojo, para um espetáculo com clássicos da pop portuguesa que vai terminar também com efeitos de pirotecnia junto ao rio Tejo.