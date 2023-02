Candidato aos Óscares "Ice Merchants" de João Gonzalez estreia esta quinta-feira

Por Lusa 16 Fevereiro, 2023 • 06:33 Partilhar este artigo Facebook

O filme "Ice Merchants", do realizador português João Gonzalez, e que está nomeado para os Óscares, estreia-se hoje nos cinemas portugueses, numa iniciativa pouco usual em Portugal, dedicada a uma curta-metragem.

A distribuidora refere, em comunicado, que a curta-metragem é disponibilizada em "mais de 30 cinemas de nove exibidores", com a possibilidade de ver o filme em espaços de norte a sul do país, bem como nas ilhas.

Assim, o filme vai ser exibido desde Viana do Castelo a Faro, passando pelo Funchal e Ponta Delgada, assim como por salas de cinemas em Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu, entre outras.

"Ice Merchants", com 14 minutos de duração, é o terceiro filme de João Gonzalez, tem produção portuguesa de Bruno Caetano, pela Cola Animation, e coprodução com França e Reino Unido.

O filme, sem diálogos, tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A partir daí, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

"Comecei este filme como filme de escola, comecei a fazê-lo no meu quarto pequeno de Londres, nunca imaginei que poderia tomar este tipo de proporções. Foi uma surpresa muito agradável. Foram dois anos de trabalho, é muito gratificante, obviamente, sermos valorizados", recordou o realizador à agência Lusa em janeiro passado, quando foi nomeado para os Óscares.

"Ice Merchants", que soma dezenas de prémios internacionais, é um dos filmes candidatos ao Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

João Gonzalez está atualmente em Los Angeles, Califórnia, para dar a conhecer o filme nas semanas que antecedem a cerimónia dos Óscares, a 12 de março.

Na segunda-feira passada, João Gonzalez e Bruno Caetano participaram no tradicional almoço e fotografia de grupo com os nomeados da edição deste ano dos Óscares.

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, o calendário de exibições de "Ice Merchants" em contexto de festival continua a crescer: Este mês, o filme estará em dois festivais na Bélgica, em março vai estar no festival Monstra, em Lisboa, no South by Southwest, no Texas (EUA) e ainda nos Países Baixos, Canadá, França e Espanha.

Antes dos Óscares, no próximo dia 25 "Ice Merchants" ficará a saber se vence o prémio de melhor curta-metragem nos Annie, para o qual está nomeado nos Estados Unidos.