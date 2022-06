Cantando Azguime no CCB, em Lisboa

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 28 Junho, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O compositor, mas também poeta, Miguel Azguime escreveu Language Building, para doze vozes, para este agrupamento que tem na voz o instrumento, deste coro para doze vozes.

É uma estreia absoluta, escrita com aquilo que mais define as várias línguas, com aquilo a que podemos chamar o material harmónico.

No programa para este concerto ainda obras de Olivier Messian, e Beat Furrer

Beat Furrer (n. 1954) A sei voci, para seis vozes

Olivier Messiaen (1908-1992) Cinq Réchants, para doze vozes

Miguel Azguime (n. 1960) Language building, para doze vozes - ESTREIA MUNDIAL [encomenda da Miso Music Portugal financiada pela Ernst von Siemens Music Foundation]

Beat Furrer (n. 1954) Herbst, para doze vozes

Cantand Admont

Maestrina Cordula Bürgi

Cantores

Friederike Kühl

Anna Piroli

Elina Viluma - Helling

Mara Maria Möritz

Mariko Kageyama

Helena Sorokina

Suyoung Ham

Sebastian Taschner

Bernd Lambauer

Matias Bocchio

Marcell Attila Krokovay

Ulfried Staber

Concerto de Cantanto Admont, no CCB em Lisboa, quinta feira, 30 de junho, às 21h00.