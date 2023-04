Cantar o Rouxinol de Sérgio Azevedo

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 05 Abril, 2023 • 07:30

É uma nova versão deste história que começa na voz de uma mas maiores cantoras de sempre, Jenny lind, o rouxinol sueco, que o escritor Hans Christian Andersen quis homenagear, com paixão, nos meados do século XIX com o conto, o Rouxinol e o imperador da China. Numa penada, a história conta que o imperador da China quis ouvir um rouxinol que viva na floresta, ficou encantado com a música, mas ficou ainda mais maravilhado, com um rouxinol mecânico que lhe foi oferecido, mas muito doente foi a voz do rouxinol verdadeiro que lhe salvou a vida. Sérgio Azevedo, primeiro criou esta versão para crianças, mas agora é uma ópera para todos.

Uma ode à liberdade deste Rouxinol, agora nesta versão de Sérgio Azevedo que manteve a escrita que caracteriza a sua própria composição, embora reconhece que fez aqui e ali uma escrita mais perto de todos os ouvidos.

No fim é o canto do rouxinol livre que salva a vida do imperador, gravemente doente, é o som da liberdade, que faz dele um homem novo.

O rouxinol Sérgio Azevedo

Música e libreto: Sérgio Azevedo, segundo o conto O Rouxinol e o Imperador da China de Hans Christian Andersen

Ópera para crianças

Direção Musical: João Paulo Santos

Encenação: Mário João Alves

Cenografia e responsável de figurinos: Patrícia Costa

Desenho de luz: José Diogo e Carlos Vaz

Rouxinol / Rouxinol mecânico: Ana Sofia Ventura

Imperador: Christian Luján

Mestre de cerimónias / Mestre de música / Relojoeiro: Diogo Oliveira

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

(Maestro titular Giampaolo Vessella)

Orquestra Sinfónica Portuguesa

(Maestro titular Antonio Pirolli)

Nova Produção, encomenda do TNSC

Rouxinol ópera de Sérgio Azevedo, quinta feira, 6 de abril e sexta, 7 de abril, no Teatro Nacional S.Carlos, em Lisboa, para as famílias, às 16h00.