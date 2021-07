Canto polifónico feminino. "Uma cor do arco-íris" da cultura mundial quer ser património da humanidade

Depois do cante alentejano, agora são as polifonias femininas que querem ser património da humanidade. A candidatura deve ser apresentada à UNESCO até ao final do verão.

Isabel Silvestre, uma das vozes maiores do canto polifónico feminino em Portugal, foi a impulsionadora da ideia. Foi a cantora que há meia dúzia de anos desafiou a Câmara de São Pedro do Sul a avançar neste processo.

"Começou muito porque a professora Isabel Silvestre veio falar connosco e nos pediu para avançarmos, uma vez que já existiam condições e havia muitos grupos com esta prática que era única no mundo. Nós agarramos a sugestão dela e ela foi a nossa embaixatriz", explica Teresa Sobrinho, vereadora no município.

Para aprofundar esta ideia foi feita uma investigação documental com a ajuda de universidades. Foi também realizado um levantamento do património existente. Entretanto, foi criada uma entidade que junta os grupos de cantares polifónicos femininos do país e é essa associação que vai submeter a candidatura a património imaterial da humanidade.

© DR

"Isto desenvolveu-se e pensamos até ao fim do verão vamos inserir a matriz da candidatura na plataforma", adianta Teresa Sobrinho.

O trabalho não culmina com a submissão do processo à UNESCO. Esse é apenas mais um passo. A ideia é que o selo de património da humanidade ajude a valorizar e preservar as polifonias, desconhecidas ainda por muita gente.

"O impacto que tem ouvir um grupo destes ao vivo é... uma pessoa fica quase presa na cadeira. Eu para mim faz-me um bac no coração, parece que vem à nossa alta, não sei explicar", salienta a vereadora da cultura na autarquia de São Pedro do Sul.

© DR

As polifonias são uma prática ancestral que os municípios da região de Lafões estão empenhados em salvaguardar. Nas próximas semanas vão decorrer em Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela e São Pedro do Sul, oficinas para se aprender estas cantadas.

"Enquanto que por exemplo no cante alentejano temos muitas vozes a fazer uma voz normal, e depois temos o alto, que faz uma segunda voz, aqui não, há sempre ou na maioria das vezes três vozes. Três vozes que têm a particularidade de fazerem os harmónicos naturais, que é o que faz com que estas polifonias sejam bastante especiais", explica Paulo Pereira diretor artístico das oficinas.

A ideia destas formações é passar as músicas, que na maioria são cantadas apenas por idosas, às novas gerações.

"Este é um património único e muito valioso porque não existe em mais lado nenhum do mundo. Se não formos nós na região a preservá-lo ninguém o fará. E é uma diversidade muito interessante, é uma cor deste grande arco-íris que é a cultura mundial e que faz com que esta região seja diferente das outras", defende o músico.

Depois das oficinas, uma em cada um dos concelhos, as novas vozes vão juntar-se para um grande concerto que vai passar também nos quatro municípios.

"Vai ser gravado e vai ser realizado um concerto de cerca de 40 vozes no feminino de todas as idades. Tantas vozes e com tantas vozes jovens isso não ecoa nestes vales há mais de uma centena de anos. Eu estou mesmo curioso de perceber como é que são as polifonias na modernidade de hoje e com tantos jovens", remata Paulo Pereira.