Capitão Fausto em filme concerto

Gravado na zona de Melides, em três momentos diferentes do dia e com diferentes cenários - pôr do sol, noite e alvorada, Sol Posto é um filme concerto ligado pelo som do vento. A narrativa passa por imagens que vão da praia a instalações fabris abandonadas, do terraço de uma casa com as copas dos pinheiros mansos a embelezar o por do sol no horizonte a um estaleiro com máquinas de construção civil no frio da noite no litoral alentejano. Mas também passa pelos quadros de William Turner ou até por um sopro de música clássica a interromper uma setlist dos Capitão Fausto menos habitual para que segue a banda ao vivo.

Sol Posto é um filme concerto para ver e ouvir os Capitão Fausto de outra forma, em pouco mais de uma hora que cruza três performances gravadas, em exclusivo para este filme, no passado mês de Setembro.

Esta sexta feira será um dia único para assistir a este filme concerto. Às 20h, os Capitão Fausto vão também aparecer numa das 70 salas onde o filme vai ser exibido.