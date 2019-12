Carlos Moedas é Sr. Moedas em Palco

© créditos reservados

Este espetáculo parte de um desafio de uma companhia de teatro holandesa a várias companhias em vários países europeus sobre o que pensam desta Europa da comichão europeia, com este título e trocadilho curioso e João Garcia Miguel agarrou a ideia. Feito o desafio, e com o português Carlos Moedas, João Garcia Miguel escreveu a peça de teatro o Senhor Moedas, a partir do comissário europeu, e para escrever melhor foi mesmo a Bruxelas para conhecer o comissário português. Apesar do nome Senhor Moedas e do projeto da comichão europeia, não estamos diante de um sarcasmo na primeira pessoa é mais uma ideia forte sobre a Europa dos gabinetes. Que comichão europeia é esta? como o senhor moedas se move neste mundo, ele que é personagem deste espetáculo de João Garcia Miguel.

Sr.Moedas, da Companhia João Garcia Miguel, único espetáculo, esta noite, no Teatro Ibérico, em Xabregas em Lisboa, às 21h30.