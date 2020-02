Carnaval com os Pastéis de Bach

© créditos reservados

Bach é esse mesmo o compositor, e vamos para dentro da casa dele, com a mulher e os vinte filhos, e aquela maneira de compor, sempre com a pena batuta na mão, para dar o tempo e escrever as notas. Teresa Gafeira é uma das vozes que escreveu este espetáculo e começa por falar de onde veio esta ideia de usar Bach, mas olhar para vida caseira do compositor. As suítes e composições de Bach fazem o tapete musical onde pousam as palavras do espetáculo, musica que até serve para dançar e também o Cravo bem Temperado, bem Temperado ?? Não com azeite e vinagre mas com açúcar e canela, tal como o pastel de nata. Sim porque diz a história, ou esta história que o Bach era um tanto ou quanto guloso e só com pastéis de nata conseguia compor. Sim porque não, podemos agradecer ao pastel de nata toda a musica de Bach.

Dramaturgia de Pedro Proença e Teresa Gafeira, Encenação de Duarte Guimarães, Intérpretes Anabela Ribeiro, Ivo Marçal, João Farraia, Pedro Walter e Vera Santana, Cenografia e figurinos Pedro Proença, Desenho de luz José Carlos Nascimento, Movimento JPB, Som Miguel Laureano, Operação de luz e som Paulo Horta.

Pastéis de Nata para Bach, da companhia de Teatro de Almada, no Teatro Municipal Joaquim Benite