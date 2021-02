Cartas Portuguesas, na Gulbenkian

© Pedro Pina

Por José Carlos Barreto 19 Fevereiro, 2021 • 08:00

Cartas Portuguesas, as cartas de Soror Mariana Alcoforado, ao oficial do exercito françês que a abandonou, num convento, aqui traduzidas neste mono drama, com a voz de soprano de Carla Caramujo. Um momento para a Orquestra e coro da Gulbenkian, a contrabaixista Maja Pludemann relembra a interpretação de Carla Caramujo, para um espectaculo a solo, de grande exigência para a cantora. O Coro e Orquestra Gulbenkian mostram: Cartas Portuguesas, de João Guilherme Ripper, uma co-encomenda da Fundação Gulbenkian. Um mono drama intenso encenado por Jorge Takla, sob a direção do maestro Hannu Lintu. Cartas Portuguesas, o drama todo numa voz, acariciada pelas vozes em uníssono do coro e com a música da orquestra Gulbenkian. Os concertos da Gulbenkian, gravados ao vivo no grande auditório, agora on line , hoje, sexta feira, 19 de fevereiro, às 19h00, Cartas Portuguesas.