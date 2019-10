Cartas, Todas as Cartas, É Crime Abri-las

© Créditos reservados

Por José Carlos Barreto 29 Outubro, 2019 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há uma carta nunca lida, de uma cantora de ópera, escrita há 300 anos encontrada num velho baú na Holanda. É por aqui que parte Crista Alfaiate para falar de outras cartas. Achamento do Brasil, de Pero vaz de caminha, carta ao pai de Kafka, cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, em cena há este crime, violar correspondência, a personagem está algemada e quer falar desse crime, cartas são cartas escritas. Hoje as cartas vêm em formato digital, são e mails e Crista Alfaiate e Diogo Bento que são os autores do texto, não podem ignorar estas novas cartas e até a linguagem delas, tipo, é assim esta coisa, tipo. É um espetáculo com cartas como a dos direitos humanos, ou as outras como as novas cartas portuguesas de Maria Teresa horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa ou a carta a Bosie de Oscar Wild não há o risco de ser uma seca para um publico juvenil. Ler estas cartas, em voz alta, onde as virgulas também são ditas, mas onde o som e o vídeo e o e' mails dizem-nos que este é outro tempo.

Pub Pub

criação e interpretação, Crista Alfaiate, texto, Crista Alfaiate e Diogo Bento, apoio à criação, Cláudia Gaiolas e Diogo Bento, desenho de luz, Rui Monteiro, banda sonora, Sérgio Martins e Rui Lima, conteúdos gráficos e visuais, Catarina Lee, conceção do figurino, Aldina Jesus, produção executiva, Joana Costa Santos, Luna Rebelo

Pub Pub

Niet Hebben (Carta Rejeitada) Estreia amanhã no Teatro Carlos Alberto, no Porto, às 7 da tarde, quinta às 3 da tarde, sexta às 9 da noite e sábado, último dia, às 7 da tarde.