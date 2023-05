Cartaz da Festa do Avante marcado pelos 50 anos do 25 de Abril

A Festa do Avante vai ter também convidados estrangeiros © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Os comunistas apresentam, esta quinta-feira, o programa para o primeiro fim de semana de setembro na Quinta da Atalaia. Pedro Tadeu, da comissão organizadora, destaca o tradicional concerto de música sinfónica, logo no dia de abertura da festa.

"Para o PCP, a Festa do Avante será o início prático das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, independentemente de outras iniciativas políticas que se vão realizando e, portanto, pensámos fazer no tradicional concerto de música sinfónica de sexta-feira uma celebração da música portuguesa erudita com raiz popular feita antes, durante e depois do 25 de Abril e, para isso, vamos ter peças de Fernando Lopes Graça feitas antes e depois do 25 de Abril, vamos ter peças que abordam o tema da Grândola Vila Morena numa interpretação de António Vitorino de Almeida e a recordação da famosa marcha da MSA. Portanto, duas peças referentes ao próprio dia 25 de Abril. Temos também uma peça de outro militante comunista compositor e que está na história da música portuguesa, que é o Jorge Peixinho", revelou à TSF Pedro Tadeu.

Ainda para comemorar os 50 anos do 25 de Abril está previsto um concerto de Agir, onde o cantor vai fazer uma homenagem aos poetas e músicos de intervenção.

Como é hábito, a Festa do Avante vai ter também convidados estrangeiros. Do Brasil chegam os Ratos do Porão, mas há também artistas dos EUA, Itália e até do Afeganistão.

"Vamos ter música do Afeganistão, um país onde a música está proibida e isto, quando nós estamos a celebrar a liberdade de expressão e de criação, tem algum significado. Um grupo de refugiados do Afeganistão que que veio para Portugal é, por acaso, um grupo de músicos e nós convidámo-los a organizarem-se para poderem dar um espetáculo na Festa do Avante. Ele tinham um projeto em elaboração para o fazer e parece-me que é um momento interessante da Festa do Avante", acrescentou o responsável da comissão organizadora.

A Festa do Avante acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro.