Cartoons a retratar 2022 chegam ao Porto na próxima semana

A Casa da Imprensa e a associação CC11 desafiaram o cartoonista Luís Afonso a retratar 2022 nos vários alter egos que todos os dias passam pela comunicação social portuguesa.

Dos pontos de vista de Bartoon (Público), Barba e Cabelo (A Bola), A Mosca (RTP) e S.A. (Jornal de Negócios), Luís Afonso mostrou como foi o mundo no ano passado.

Os desenhos estiveram expostos em janeiro e fevereiro no Salão de Honra da Casa da Imprensa, em Lisboa, e agora viaja para o Porto, onde as pessoas os poderão ver na Casa das Artes, entre 23 de março e 23 de abril.

"Dos caracóis iniciais à mosca, passando pelo(s) bicho(s) humano(s), as personagens que animam as tiras do Luís Afonso fazem delas um exemplo clássico do cartoon como género jornalístico", considera o presidente do Conselho de Administração da Casa da Imprensa, António Borga.

A inauguração da exposição no Porto está marcada para as 18h30 de quinta-feira (23 de março), na Casa das Artes.

Os visitantes poderão ver as obras de Luís Afonso até 23 de abril. A entrada é livre e o espaço estará aberto entre as 10h00 e as 18h30, com pausa entre as 12h15 e as 14h30, de terça a sexta-feira. À segunda-feira, a exposição poderá ser vista das 14h30 e as 18h30. Durante o fim de semana, as portas abrirão às 14h30 e fecharão às 20h45 nos sábados e às 18h45 nos domingos.