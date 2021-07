Casa da Cidadania Salgueiro Maia é inaugurada quinta-feira em Castelo de Vide

© Thomas Meyer / Global Imagens

Por TSF/Lusa 01 Julho, 2021 • 09:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Casa da Cidadania Salgueiro Maia, em Castelo de Vide (Portalegre), que envolve um investimento global de três milhões de euros, é inaugurada na quinta-feira, coincidindo com a data do aniversário de nascimento do capitão de Abril.

O espaço, situado no Castelo daquela sede de concelho alentejana, património do Estado, resulta de um projeto da câmara municipal e da Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo).

Na quinta-feira, a partir das 16h30, é inaugurada a primeira fase do projeto, o núcleo museológico que homenageia Salgueiro Maia (01 de julho de 1944-03 de abril de 1992), onde foram investidos mais de 1,1 milhões de euros.

Segundo a DRCAlentejo, a cerimónia decorre na "data do aniversário de nascimento de Salgueiro Maia, que completaria 77 anos de idade", se estivesse vivo.

Ouça aqui a reportagem da jornalista Teresa Dias Mendes no local 00:00 00:00

Entre as peças que fazem parte do espólio do núcleo museológico figura o conhecido megafone com que, a 25 de Abril de 1974, no Largo do Carmo, em Lisboa, o então capitão intimou Marcelo Caetano a render-se e a entregar o poder às forças da democracia.

O espaço museológico exibe também o uniforme e o "quico" militar que envergava nesse dia, entre outros uniformes, divisas, flâmulas, estandartes e pendões, insígnias, diplomas e louvores, documentos militares e fichas escolares pertencentes a Salgueiro Maia.

Uma área com cartazes e fotografias e uma coleção de miniaturas de carros de combate, a especialidade do militar como oficial de Cavalaria e a sua grande paixão profissional, são outras das valências da Casa da Cidadania Salgueiro Maia.

O capitão de Abril, natural de Castelo de Vide, expressou duas vontades em testamento. Uma foi ser sepultado naquela vila, em campa rasa, e a outra foi deixar o seu espólio ao município para que fosse objeto de musealização.

A candidatura desta primeira fase do projeto foi apresentada pela DRCAlentejo aos fundos comunitários, em protocolo com a Câmara de Castelo de Vide, que assegurou a contrapartida nacional deste investimento, cofinanciado em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

O projeto técnico foi da responsabilidade da DRCAlentejo, dona da obra, e a museologia é da autoria de Fernando António Baptista Pereira, historiador e presidente da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

O projeto tem ainda prevista, para uma segunda fase, a instalação de uma loja, de uma sala de exposições e uma área para bar e esplanada.

Em declarações à agência Lusa, a 27 de maio, o presidente da Câmara de Castelo de Vide, António Pita, explicou que a segunda fase do projeto, para totalizar os três milhões de euros, está "pendente" de verbas que venham a surgir no próximo quadro comunitário de apoio.

Na quinta-feira, para assinalar a inauguração da Casa da Cidadania Salgueiro Maia, vão ser hasteadas as bandeiras no edifício dos Paços do Concelho de Castelo de Vide, às 09:00, seguindo-se uma salva de morteiros em celebração dos 77 anos do oficial de Cavalaria.

A apresentação do livro "Das Guerras em África à Revolução dos Cravos", de Moisés Cayetano Rosado, com prefácio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também tem lugar de manhã, enquanto, de tarde, vai ter lugar o hastear da Bandeira Nacional, a deposição de flores junto ao busto de Salgueiro Maia e a inauguração da exposição "A Chaimite na Revolução - Momentos", de Alfredo Cunha.

O ponto alto do dia, às 16:30, é a inauguração da Casa da Cidadania Salgueiro Maia, seguindo-se, pelas 18:00, um concerto evocativo do 77.º aniversário do capitão de Abril, pela Orquestra Sem Fronteiras, na Igreja Matriz de Castelo de Vide.