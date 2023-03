Casanova, vem a Lisboa em 1757, e não há casas novas

© Alipio Padilha

Dois anos depois do terramoto de Lisboa, em 1755, Casanova viaja até Lisboa. A capital ainda está em ruínas, Casanova, vem atraído por essa catástrofe e também em missão diplomática em segredo.

Em Lisboa Casanova encontra o fausto da corte a viver em Belém em enormes tendas, bem perto da

grande e rica tenda de D. José I, mais acima na Ajuda, enquanto o povo habitua-se a viver entre escombros e pobreza. Carla Bolito parte deste romance de António Mega Ferreira para este espetáculo que assenta em seis cartas que Casanova enviou, à família aos amigos e a amantes, a contar todas as aventuras em Lisboa.

Casanova, porque é um olhar estrangeiro sobre Lisboa daqueles meados do século XVIII, mas também sobre essa ideia contemporânea de uma Lisboa, que Carla Bolito diz estar sempre em obras, e com a crise da habitação e o turismo, Casa Nova e a dificuldade de ter uma casa nova em Lisboa, a cidade que é a protagonista deste espetáculo.

Um espetaculo que tem o texto, a música do barroco tardio com canto e a dança, Carla Bolito até tem um designação especial para este espetaculo, é um "concertáculo", um concerto e um espetáculo.

O teatro a música e a dança, CasaNova em Lisboa, a olhar para esta cidade, dois anos depois do terramoto, mas também agora, casa nova em Lisboa, escreve Carla Bolito, A associação do nome próprio da personagem principal do romance de Mega Ferreira ao problema da habitação em Lisboa, tornou-se inevitável, a cidade que é ela também a personagem.

Encenação e adaptação do texto Carla Bolito

A partir de textos de Cartas de Casanova Lisboa 1757, de António Mega Ferreira

Orquestra Metropolitana de Lisboa

Direção musical Marcos Magalhães

Cravista Marcos Magalhães

Com Ana Quintans, André Gomes, Marcello Urgeghe, Ângelo Castro, Íris Canamero, Matilde Santos, Vanessa Varela e Vasco Paixão

Coreografias Kimberley Ribeiro

Desenho de luz Manuel Abrantes

Figurinos Ricardo Preto

Fotografia Alípio Padilha

Produtor executivo Bernardo Vilhena - Estado Zero

Casanova em Lisboa, a partir de Antonio Mega Ferreira, que é também uma homenagem, agora no CCB, estreia esta sexta feira, dia 17 de março, às 21h00 e fica até domingo, no grande auditório do CCB, em Lisboa.