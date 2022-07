Cascais volta a ter Jazz num festival Cool

A abertura do festival está a cargo de John Legend © Angela Weiss/AFP

De dia 2 a 30 de julho o festival tem sete noites com nomes bem conhecidos da área do jazz, soul e da música portuguesa. Abertura neste dia 2 de julho com o norte-americano John Legend e o fecho, no dia 30 de julho, com o histórico brasileiro Jorge Ben Jor.

Pelo meio há ainda o veterano Paul Anka, o francês Yann Tiersen ou a canadiana Diana Krall entre muitos outros nomes, onde também estão incluídos muitos portugueses como Miguel Araújo, que vai convidar Rui Veloso, ou Jéssica Pina, que vai estar na primeira parte do brasileiro Jorge Ben Jor, autor de clássicos da Musica Popular Brasileira como "Mas Que Nada" ou "Chove Chuva".

Dos jardins e das Cascais Sessions para o palco principal. A história da trompetista e cantora Jéssica Pina está ligada há alguns anos ao EDP Cool Jazz e, em 2022, vai atuar no espaço maior do festival de Cascais.

Sete noites de festival em três espaços diferentes com Cascais Lazy Sundays nos Jardins Paula Rego, Cascais Sessions no Parque Marechal Carmona e os espetáculos com os nomes principais no Hipódromo Manuel Possolo, este ano, também com camarotes na tenda lateral, numa nova modalidade para grupos de amigos ou empresas.

Propostas para as noites de 2, 10, 21, 23, 27, 28 e 30 de julho no EdpCoolJazz. Pode consultar a programação aqui.