Decorreu esta quinta-feira, em Lisboa, a final do concurso EDP Tanto Fado. O desafio foi lançado ainda no Outono de 2020 - descobrir novos talentos do fado. Foram recebidas quase 400 candidaturas, de Portugal e de outros países, tendo as finalistas passado por duas fases de votações.

A pandemia não permitiu que o programa inicial fosse cumprido mas ontem, finalmente, fez-se a festa do novo fado, ainda que sem público no recinto. Carminho foi a embaixadora do concurso, deu conselhos aos candidatos e subiu ao palco para uma curta mas inspirada atuação depois das oito fadistas finalistas.

Quis o destino, quis o fado, que apenas mulheres chegassem à final. Acabou por vencer Cassandra Cunha, de 26 anos, natural de Santa Marta de Penaguião, que tem em Amália e Sara Rodrigues algumas das principais referências. No final, a fadista mais votada não escondeu o seu contentamento à TSF.

Cassandra Cunha vence final do EDP Tanto Fado. Reportagem com sonorização de Margarida Adão. 00:00 00:00

A grande vencedora do EDP Tanto Fado terá a oportunidade de gravar um álbum para a Sony Music e tem participação garantida no festival NOS Alive 2022, integrada no alinhamento do EDP Fado Café. Joana Carvalhas, de 17 anos, recebeu uma Menção Honrosa do júri e também fará parte desse cartaz no festival de verão.

A final foi transmitida online e assistida no Campo Pequeno apenas por um restrito número de convidados e apoiantes das finalistas. Criado com o objetivo de encontrar novos valores no género musical nacional por excelência, o EDP Tanto Fado foi um desafio também para a organização da Everything Is New. O que começou em outubro só agora pôde ser terminado e a noite de ontem quase soou a "noite zero" de uma nova vida; a mesma vida, afinal, pela qual artistas, técnicos e público há muito ansiavam por retomar.

Durante a sua atuação, Carminho deixou ainda uma "confidência": a cantora está a preparar um álbum com a mãe Teresa Siqueira, fadista de 68 anos de idade.