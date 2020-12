Catarina vai matar fascistas?

© Pedro Macedo

Na reunião de família a sul, fica decidido que Catarina, a mais nova, vai matar um fascista, já raptado. O dia vai ser de festa, de grande beleza e de morte, mas Catarina não quer matar ninguém e recusa a missão, é o inicio de tudo, sul de Portugal daqui a oito anos. Até onde na democracia pode ir a violência, a morte, o desejo de matar, Tiago Rodrigues afasta tudo isso, com uma declaração de intenções: esta não é uma história que quer dar resposta às questões políticas, é a tentativa de questionar, de pôr em causa o que o país atravessa neste momento, e o teatro pode sempre levantar a dúvida existencial, porque nesta história também há a família a relação entre irmãs, a inveja, e o amor. O que é um fascista? Há lugar para a violência na luta por um mundo melhor? Podemos violar as regras da democracia para melhor a defender?

Texto e encenação Tiago Rodrigues Com António Fonseca, Beatriz Maia, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Pedro Gil, Romeu Costa, Rui M. Silva, Sara Barros Leitão, Cenografia F. Ribeiro, Figurinos José António Tenente, Desenho de luz Nuno Meira, Sonoplastia, desenho de som e música original Pedro Costa, Coralidade e arranjos vocais João Henriques, Voz off Cláudio Castro, Nadezhda Bocharova, Paula Mora, Pedro Moldão, Apoio ao movimento Sofia Dias, Vítor Roriz, Apoio em luta e armas David Chan Cordeiro, Assistência de encenação Margarida Bak Gordon

Direção de Cena na criação Carlos Freitas, Direção de cena André Pato, Catarina Mendes, Operação de Som João Pratas, Pedro Costa, Operação de Luz Feliciano Branco e Luís Lopes, Ponto Cristina Vidal, Tradução Daniel Hahn (inglês), Thomas Resendes (francês), Legendagem Rita Mendes, Produção executiva Joana Costa Santos, Rita Forjaz, Produção Teatro Nacional D. Maria II

Coprodução Wiener Festwochen, Emilia Romagna Teatro Fondazione, ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie & Théâtre Garonne Scène européenne Toulouse, Festival d"Automne à Paris & Théâtre des Bouffes du Nord, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Comédie de Caen, Théâtre de Liège, Maison de la Culture d"Amiens, BIT Teatergarasjen, Le Trident - Scène-nationale de Cherbourg-en-Cotentin, Teatre Lliure, Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo

Apoios Almeida Garrett Wines, Cano Amarelo, Culturgest, Zouri Shoes, Agradecimentos Magda Bizarro, Mariana Gomes, Rui Pina Coelho

O espetáculo conta com músicas de Hania Rani (Biesy e Now, Run), Joanna Brouk (The Nymph Rising, Calling the Sailor), Laurel Halo (Rome Theme III e Hyphae) e Rosalía (De Plata).

Nesta data os bilhetes para os dois dias estão esgotados, Pequeno Auditório do CCB, em Lisboa