"Celebrar é bastante revolucionário e é bom poder ter voz"

"Uma Música Angolana ", o quinto álbum, escrito durante a pandemia, é um disco de reencontro: "é um álbum que combina muito com o festival, tem festa e celebração e poder celebrar é bastante revolucionário e a música tem também esse papel."

Ouça aqui a entrevista com a Aline Frazão. 00:00 00:00

A homenagem prestada às mulheres na edição deste ano do FMM Sines, é outro motivo de alegria:" ver tantas mulheres incríveis, talentosas, de todas as partes do Mundo, de todas as cores de pele, é fundamental que os festivais tenham paridade."

Na conversa com a TSF Aline Frazão também reflete sobre as eleições angolanas, marcadas para Agosto : " os últimos resultados já deixaram o MPLA nervoso, e a mudança é inevitável. As novas gerações já não sentem o peso da guerra, nem o romantismo dos primeiros anos de Angola como país. A mudança é inevitável."

Aline Frazão foi a primeira a subir ao palco Inatel neste segundo dia do festival