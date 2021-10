"Cem Anos de Solidão" editado em audiolivro. Narrador é Rodrigo Guedes de Carvalho

Gabriel García Márquez © AFP

É um dos livros mais importantes da história da literatura e vai passar a estar disponível para quem o queira não só ler, mas também ouvir. A editora LeYa decidiu lançar um audiolivro da obra "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, narrado pelo jornalista Rodrigues Guedes de Carvalho.

Em comunicado, a editora explica que escolheu o narrador pela sua "cuja voz inconfundível que permite valorizar ainda mais o romance do escritor colombiano, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1982".

A obra "Cem Anos de Solidão" conta "a fabulosa aventura da família Buendía-Iguarán com os seus milagres, fantasias, obsessões, tragédias, incestos, adultérios, rebeldias, descobertas e condenações são a representação ao mesmo tempo do mito e da história" e trata-se de uma das obras fundamentais do realismo mágico.

O novo audiolivro poderá ser adquirido através da subscrição da plataforma de ebooks e audiolivros Kobo Plus e_LeYa ou adquirido separadamente na loja kobo.

