Cem pianistas, 20 países no Encontro Mundial de Piano de Coimbra

Com idades entre os 8 e os 40 anos, mais de cem pianistas vão ter oportunidade de tocar com alguns dos mais prestigiados professores. O encontro é promovido pela Academia Internacional de Música "Aquiles Delle Vigne".

Manuel Araújo, diretor da academia, diz que este é um evento único a nível mundial. "Junta representantes de quatro continentes, temos mais de 20 países representados; é um evento único porque temos uma grande qualidade dos professores, masterclasses regulares com os alunos, concertos diários, dois dos quais sinfónicos."

A deslocalização é outra das características deste encontro, que acontece em Coimbra, mas também tem concertos marcados para a Figueira da Foz e para o Sardoal. Esta 5.ª edição conta com o maior número de participantes de sempre.

"Vêm de países como o Japão, China, Filipinas, Estados Unidos, Canadá, Brasil Colômbia... é muito representativo a nível de países."

O público é convidado a assistir a todos os concertos. "Temos o concerto de abertura no Convento de São Francisco em Coimbra, dia 2, domingo à tarde; as pessoas podem assistir às provas dos concursos, há provas do concurso internacional marcados para dia 3,5 e 7 de fevereiro... A final é no Cais da Figueira da Foz e as pessoas podem assistir às masterclasses e às aulas de piano".

O concerto de abertura é uma homenagem a Ludwin Van Beethoven, que este ano celebra os 250 anos de nascimento. Durante os sete dias do Encontro Mundial de Piano de Coimbra vão realizar-se atividades em vários espaços da cidade.

O Encontro Mundial de Piano de Coimbra começa este sábado e prolonga-se até ao próximo fim de semana, o público pode assistir a todos os concertos. Conheça aqui toda a programação.