Centro de Arte Alberto Carneiro é inaugurado no sábado em Santo Tirso

A obra de Alberto Carneiro fica disponível no centro a partir de sábado

O Centro de Arte Alberto Carneiro, em Santo Tirso, é inaugurado no sábado, na Fábrica de Santo Tirso às 17h e, a partir desse dia, vai ser possível ver a exposição "Alberto Carneiro - A Natureza em Movimento".

A TSF visitou, esta quinta-feira de manhã, o centro que é uma homenagem e um ponto de partida para conhecer a obra de Alberto Carneiro, um artista que é uma referência do pós-modernismo em Portugal e doou 60 esculturas e desenhos a Santo Tirso.

Álvaro Moreira, diretor do Centro de Arte Alberto Carneiro, destaca os temas que dominam a obra do artista.

"As temáticas são sempre de natureza paisagística, onde os elementos como as montanhas, as árvores, as pedras e todas as referências à paisagem e à envolvente do homem estão sempre presentes. Muitas delas reportam-se a questões relacionadas com o jardim, as flores, os frutos, o trabalho rural no campo, com a manualidade e a dimensão estética introduzida mesmo nos trabalhos mais elementares associados à agricultura, às práticas agrícolas e à atividade do homem em geral", explicou à TSF Álvaro Moreira.