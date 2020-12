Charpentier Escreve o Natal Assim

© créditos reservados

Podemos fazer muita coisa com a nossa modernidade, mas ainda não podemos viajar no tempo a não ser com a arte, como é o caso desta noite na Casa da Música, Como seria o Natal na Capela-Real de Luís XIV ou numa das catedrais da França do século XVII? A música desta noite leva-nos lá e aqui neste caso é André Quelhas da programação da Casa da Música. O Natal litúrgico e erudito, mas também um Natal popular, para a Orquestra Barroca da Casa da Música, de um compisotor Charpentier que muito escreveu o Natal, um Natal possível que como relembra André Quelhas este não era o Natal programado. Este concerto de Natal de Charpentier, serve também para fechar o ano a que a Casa da Música dedicou a França, o ano françês. Um Natal francês com muita quantidade musical, incluindo obras litúrgicas eruditas em latim, e antigas canções populares em francês - os célebres Noëls, compostos por Mar Antoine Charpentier que dedicou uma boa parte da vida artistica ao Natal.

O Natal de Charpentier, na Casa da Música, no Porto, com a Orquestra Barroca, a fechar o Ano de França, depois das 19h30.