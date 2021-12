Christmas Walk: um passeio de Natal com o maestro Rui Massena

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

Depois do EP 20Perception, o pianista e maestro Rui Massena lançou-se a um projeto completamente diferente na primavera e verão de 2020. Gravou 10 músicas de Natal, um universo que gosta e que queria abordar à sua maneira.

Jingle Bells, O Christmas Tree, Have Yourself a Merry Little Christmas ou Silente Night, são alguns dos clássicos do Natal com piano e, em alguns casos também com orquestra, mas numa abordagem onde habita uma ideia de simplicidade.

O som do piano aparece diferente em diferentes canções. Um toque de surpresa de Rui Massena, com diferentes técnicas para criar diferentes ambientes.

Ao longo de "Christmas Walk", podemos encontrar exercícios tão diferentes como o mais direto Jingle Bells ou o mais planante Amazing Grace.

É o passeio de Natal com o novo disco do pianista e maestro Rui Massena.