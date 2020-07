Cidadela de Cascais vai passar a ter um cinema ao ar livre

© Wikimedia Commons

O pátio da cidadela de Cascais vai passar a ter uma sala de cinema ao ar livre.

O projeto foi uma das ideias vencedoras do Orçamento Participativo Jovem do concelho de Cascais, inaugurados esta segunda-feira.

Em declarações à TSF, a vereadora da autarquia de Cascais Joana Balsdemão explica que está prevista uma mostra de cinema cuja programação será definida pelos estudantes.

Além disso o orçamento atribuído ao projeto prevê ainda a aquisição de equipamento para criação de dois estúdios de som e de imagem destinada a todos os alunos dos cursos profissionais de multimédia do Agrupamento de Escolas da Cidadela de Cascais.

No total, os projetos aprovados no Orçamento Participativo Jovem concelho mobilizaram 300 mil euros com ideias dos estudantes do concelho de Cascais.