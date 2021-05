Cinema. 57 curtas gratuitas, a começar hoje, em Leiria

Cartaz da oitava edição do Leiria Film Fest © DR

É em Leiria, quatro dias de cinema, com acesso gratuito, até domingo. O Leiria Film Fest volta a acontecer no formato presencial e oferece 57 curtas-metragens, de 10 países, das quais 27 em competição.

Entre os convidados está o ator luso-guineense Welket Bungué, que faz parte do elenco do próximo projeto de David Cronenberg, esteve nomeado para o Urso de Prata de melhor ator em Berlim e venceu o prémio para a melhor interpretação no festival de Estocolmo, em 2020.

Uma celebração do cinema com público e profissionais, a reunir 30 atores e realizadores, convidados a passar por Leiria nos próximos dias. O arranque está agendado para esta quinta-feira, às 18h00, no Teatro Miguel Franco.

Bruno Carnide, um dos responsáveis pela oitava edição do Leiria Film Fest, fala de um momento libertador, depois de, em 2020, a pandemia ter condicionado o festival.

Estão 27 curtas em competição, selecionadas a partir de 500 submissões, nas categorias de ficção, documentário e animação. Há ainda várias sessões especiais, uma delas em parceria com o programa Cinemax, da RTP.

Com três curtas em estreia mundial e 10 exibidas pela primeira vez em Portugal, o Leiria Film Fest aposta, este ano, em filmes mais recentes, numa estratégia que, segundo Bruno Carnide, a organização pretende manter no futuro.

O anúncio de vencedores acontece no próximo domingo, no museu m|i|mo, também em Leiria.