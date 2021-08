Cinema de Colo para bebés no Indie Júnior em Lisboa

Este sábado a partir das 10h30 na Sala 2 do Cinema São Jorge, em Lisboa, há Cinema de Colo. Filmes para bebés, dos quatro meses até ao ano e meio. Francisca Delgado, programadora do mini-festival Indie Júnior dentro do Indie Lisboa.

No Indie Júnior há também Laços de família, sessões para os maiores de três anos irem com os pais e irmãos. Daqui a uma semana nos jardins do Palácio Galveias há cinema ao ar livre e ao longo do festival Oficinas debates, por exemplo, sobre o autismo. O cinema no caminho para a inclusão na escola e na comunidade.