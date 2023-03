Cinema italiano em festa, em Lisboa.

© Créditos Reservados

Na Festa do Cinema Italiano, Stefano Savio, o diretor artístico, quis seguir a palavra que mais se usa agora em Itália, Le eccellenze, a excelência, fazer pouco, mas muito bom, e foi por aí que seguiu a programação deste ano da Festa do Cinema italiano.

A excelência no cinema, com filmes sobre Dante, Pirandello, Umberto Eco, Sergio Leone e até o Papa Francisco, a que se juntam os filmes mais recentes, os deste ano. Tudo começa no Cinema São Jorge mas a festa continua na UCI El Corte Inglés e Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema e até julho, em mais de 20 cidades portuguesas: Barreiro, Almada, Penafiel, Coimbra, Setúbal, Beja, Aveiro, Porto, Lagos, Évora e Leiria. Este ano, são apresentados cerca de 50 filmes italianos, muitos deles em antestreia nacional.

O filme que abre a festa, esta noite, é sempre escolhido um filme especial como é o caso desta edição com L'immensità - Por Amor de Emanuele Crialese, com Penélope Cruz e onde o realizador apresenta a sua própria mudança de género.

No encerramento da Festa, A Estranha Comédia da Vida de Roberto Andò, um drama, com Toni Servillo que assume o papel de Luigi Pirandello. Mas antes haverá tempo para Seca, com Paolo Virzì. Também: As Oito Montanhas de Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, drama íntimo com dois dos atores do cinema italiano atual, Luca Marinelli e Alessandro Borghi. As Velas Escarlates, no qual Pietro Marcello traz uma nova adaptação literária. A Viagem do Papa Francisco de Gianfranco Rosi, onde o realizador traça um curioso paralelismo entre o seu percurso cinematográfico e as viagens do Papa Francisco. Marcha Sobre Roma, a ascensão de Benito Mussolini ao poder vista e revista, hoje, pelo olhar de Mark Cousins.

16ª Festa do Cinema Italiano, estreia hoje, quarta-feira 29 de março, em Lisboa, no cinema S. Jorge, mas estende-se a todo o país, em mais de 20 cidades portuguesas.