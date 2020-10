Cinema QUEER em Festival no Porto

© DR

Por José Carlos Barreto 13 Outubro, 2020 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A programação do Festival Internacional de Cinema QUEER, quer alargar o cinema a esta ideia de mostrar o que se anda a fazer com este genero de cinema, João Ferreira o director do Festival sublinha isso mesmo, o que temos aqui no Porto é um panorama mundial. Neste ano especial João Ferreira dá conta que tanto em Lisboa como no Porto, os dois festivais são com gente na sala. O Festival abre com um documentário Si C'était de L'amour, a partir da peça Crowd da coreografa Giselle Vienne. Esta edição, a sexta do Festival Internacional de cinema QUEER, no Porto vai alargar a parceria que já tinha com a Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto. As muitas realidades do QUEER em cinema com várias abordagens, sempre em sala, com as restrições sanitárias. 6ª edição do Festival Internacional de Cinema QUEER, a partir de hoje e até 17 de outubro no Teatro Municipall do Porto.