Cinema sob as estrelas em ruínas romanas

É uma forma de dar a conhecer as ruínas romanas que se encontram às portas de Faro, na freguesia rural de Estoi, e, ao mesmo tempo, ver cinema ao ar livre.

"O objetivo é dar a conhecer, divulgar e valorizar o nosso património", afirma Graça Lobo, da Direção Regional de Cultura do Algarve. A responsável pela programação de Milreu explica que tentam ligar a temática dos filmes às próprias ruínas romanas. A primeira película a ser exibida já no próximo sábado será uma comédia para toda a família.

É o filme "'Astérix e o domínio dos Deuses' [falado em português], uma sessão para todos, atendendo a que é cinema de animação", adianta a programadora. No dia 21, será exibido o filme "Rainha do Deserto", uma adaptação de uma história biográfica de Georgina Howell, protagonizada por Nicole Kidman.

Este ciclo, em parceria com a Associação Cultural Cinemalua, termina no dia 28 de agosto com um Clássico de Roberto Rosselini, "Viagem a Itália".

As Ruínas de Milreu são um complexo importante, uma vila romana onde se pensa que tenha vivido uma família abastada. As Ruínas de Milreu "apresentam a descoberto um complexo edificado do séc. III, constituído por uma casa senhorial de grandes dimensões, as instalações agrícolas, um balneário e um templo", diz a Direção Regional de Cultura do Algarve em comunicado. O complexo destaca-se também por um conjunto de mosaicos ainda preservados que fazem uma "representação da fauna marinha", explica.