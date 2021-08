Cinquenta anos do Festival Vilar de Mouros já a apontar para 2022

A edição 2022 vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de agosto © Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Fernandes 28 Agosto, 2021 • 09:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Festival Vilar de Mouros celebra, este sábado, 50 anos com um espetáculo limitado a 400 pessoas e que esgotou rapidamente.

No festival por onde passaram Elton John, U2 ou Manfred Mann, e que começou em pleno Estado Novo, atuam este sábado às 18h30 os Bunny Kills Bunny, seguidos da Banda do filme "Variações", depois será a vez de David Fonseca e para o final da noite está preparado um DJ Set com Rui Pregal da Cunha e Paulo Pedro Gonçalves, dois Heróis do Mar.

Antes do dia da celebração dos 50 anos do festival Vilar de Mouros a organização já foi anunciou o cartaz 2022 com nomes como Placebo, Limp Bizkit, Bauhaus, Suede, Hoobastank, Iggy Pop, Gary Numan, Battles, Wolfmother e ainda os portugueses Tara Perdida e The Legendary Tigerman. A edição 2022 vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de agosto e os bilhetes já foram colocados à venda.