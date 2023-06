Circo no Porto, com festival TRENGO

© Michel Françoise

Chegou o circo à cidade, tudo parte do Parque do Covelo, no Porto, para muitos lugares, onde o circo, como sublinha Julieta Guimarães, a diretora artística, vai estar por estes dias do Festival Trengo.

Na programação, as novas pessoas do circo, com o novo circo que teve o apogeu nos anos oitenta, no resto da Europa e que está agora em Portugal, há sempre esta diferença das periferias e também um espetáculo que está sublinhado no programa do Trengo que chega de África, do Senegal, refere Julieta Guimarães, esta companhia que tem também um trabalho social junto dos mais novos

"Ancrage", o espetáculo de circo do Senegal nos dias 30 de junho e 1 de julho, no Rivoli - Teatro Municipal.

O Trengo está nas ruas do Porto para 11 espetáculos e mais de duas dezenas de apresentações de países como o Senegal, França, Itália, Espanha, Suécia, Brasil e Portugal.

8ª edição do festival Trengo, Circo nas ruas do Porto, de hoje terça-feira 27 de junho até 2 de Julho.