Clandestinidade, corpo, amor, abril em Lisboa

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 13 Abril, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em Abril, para recordar o mês da revolução são evocadas várias ideias, para que não se esqueça. A resistência e oposição ao anterior regime foi feira na clandestinidade. E nesse lugar de novas identidades, novos rostos, novos amantes, e novas caras, o amor e as relações intimas entre as pessoas, não ficaram quietas. André Amálio que é aqui a voz do Teatro Hotel Europa, recorda que há muito para ir recolher matéria documental, para além das entrevistas que fizeram.

Por vezes a clandestinidade obrigava a fazer o engano, do próprio teatro, ter casais que não o eram a fingir que sim, que eram marido e mulher e que muitos depois mantinham a ligação agora sim com o amor, que muitas vezes era o único farol que os mantinha na rota.

Este é teatro documental, tudo é verdade, até o engano que era feito, a verdade do que é dito em em entrevistas também chega ao palco no museu do Aljube, onde tudo acontece e passa por vários espaços e estágios, o Aljube que ao mesmo tempo cenário e personagem principal, onde tudo foi verdade.

São as histórias de um país que reconhece abril como a porta de todas as liberdades, pais, filhos e amantes num tempo de luta.

Amantes na Clandestinidade, estreia sexta-feira, com a EGEAC, em versão on line entre as sete da tarde e as 10 da noite, até 21 de abril.