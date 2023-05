Coldplay cantam "Balada da Despedida" com fãs em Coimbra. Veja o vídeo

Chris Martin, vocalista da banda, interpretou à guitarra a canção bem conhecida da cidade.

Por TSF 18 Mai, 2023 • 15:12

Chris Martin, vocalista da banda, interpretou à guitarra a canção bem conhecida da cidade.

Já perto do final do primeiro concerto em Coimbra, os Coldplay cantaram, na quarta-feira perante a multidão no estádio da cidade, a conhecida "Balada da Despedida" em uníssono com a multidão. É uma das canções mais populares de Coimbra, da autorida de Fernando Machado Soares e Francisco Bandeira Mateus, e foi interpretada por Fernando em 1958.

Durante quase duas horas, a banda britânica levou ao "Paradise" as cerca de 50 mil pessoas que encheram o recinto, naquele que foi o primeiro de quatro concertos. Ao abandonarem o placo, deixaram uma mensagem num placard luminoso, onde se podia ler "Believe in Love".

O Estádio Cidade de Coimbra volta a acolher quinta-feira, sábado e domingo, a banda liderada por Chris Martin, que juntará mais de 200 mil pessoas nos quatro concertos previstos.

A passagem pela cidade conimbricense marca o início da Music of the Spheres World Tour, que segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, além dos espetáculos no Reino Unido (em Manchester e Cardiff).