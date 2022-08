Coldplay em Portugal. Fãs criticam bilheteiras e apresentam reclamações

Por TSF 26 Agosto, 2022 • 19:04 Partilhar este artigo Facebook

O regresso dos Coldplay há muito esperado a Portugal levou a uma grande procura de bilhetes. Houve até quem dormisse à porta de lojas para conseguir comprar os ingressos. Mas nem tudo correu bem e as reclamações acumulam-se.

Quem tentou adquirir os bilhetes nomeadamente online teve problemas no ato de compra e as reclamações dirigidas a essas bilheteiras não se fizeram esperar.

De acordo com um comunicado do Portal da Queixa, divulgado esta sexta-feira, a percentagem mais alta de reclamações é direcionado à See Tickets, que reúne 63% das quase 70 queixas. Outras bilheteiras online e lojas físicas também foram alvo de queixas, apesar de ser em menor número: a Tickeline conta 23 e a Worten duas.

No caso da See Tickets, os problemas reportados no portal são relacionados com o download dos bilhetes. Os utilizadores referem que, apesar de terem recebido o e-mail de confirmação da compra e de o dinheiro lhes ter sido retirado da conta, quando tentam aceder aos ingressos, o site dá erro.

Já em relação à Ticketline, a gestão das filas de espera virtuais é a principal reclamação dos utilizadores: há quem tenha esperado durante várias horas e, apesar de alguns até terem conseguido um número de senha baixo, não tenha conseguido comprar bilhetes para nenhum dos concertos.

Quanto à Worten, um cliente com mobilidade reduzida reclamou por não lhe ter sido dada prioridade na fila, enquanto outro queixou-se da falta de bilhetes na loja de Penafiel, ainda segundo o Portal da Queixa.

Os quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra, para os dias 17, 18, 20 e 21 de maio de 2023, esgotaram rapidamente.