A tournée Madame X está em Lisboa. Os oito concertos de Madonna no Coliseu dos Recreios estão envoltos em fortes medidas de segurança, mas já são conhecidas as primeiras imagens.

No vídeo Ricardo Gomes, divulgado pela produtora do espetáculo, é possível ver a autora de "Like a Virgin"a interpretar "Sodade" em dueto com Dino d'Santiago e com o bisneto de Celeste Rodrigues, Gaspar Varela na guitarra portuguesa.

Sentada em cima de um piano a norte-americana interpreta, em crioulo, uma nova versão do tema popularizado pela cabo verdiana Cesária Évora.

O álbum que dá nome à tournée é o 14.º álbum de estúdio de Madonna e foi gravado ao longo do último ano e meio em 18 meses em Portugal, Inglaterra e Estados Unidos da América, tendo sido criativamente influenciado pela cidade de Lisboa.

Madonna tem concertos agendados para Lisboa até à próxima quinta-feira, depois Madame X segue para Londres e Paris. Os preços dos espetáculos, em Portugal, variam entre os 75 euros, na galeria em pé, e os 400 euros nas cadeiras de orquestra.