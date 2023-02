Começa agora o Rescaldo, 13ªedição

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 15 Fevereiro, 2023 • 09:23

Fazer o rescaldo do ano, é sempre a proposta do Festival que faz aquilo a que chama mostrar o pulso criativo do país, naqueles géneros de música que não têm qualificação, que vão desde a composição académica contemporânea, entre o jazz e a eletrónica ou a experimentação auto didata e juntar tudo que não se consegue e ao mesmo tempo tudo fazer sentido, esta é a linha traçada pelo músico e programador do Festival, Travassos.

O Rescaldo deste ano começa hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro, numa das casas emblema para o Festival que tem estado sediado na Culturgest, mas nesta edição regressa a várias salas da cidade de Lisboa e hoje o inicio é na ZDB.

Abre o Festival Rescaldo com os concertos de João Carreiro & Mariana Dionísio, que se propõem apresentar um RÉQUIEM num formato improvisado, depois a noite segue com Poly Vuduvum - o encontro entre Diana Policarpo e Marta Von Calhau! A noite termina com a Bezbog, dueto que apresenta o novo disco "Dazhbog", editado pela Favela Discos.

Numa programação de cinco dias, há aqui e ali no programa alguns sublinhados, mas há muito para ouvir, num programa onde em música e som tudo é possível acontecer

ZDB, DAMAS, Teatro do Bairro Alto, Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, o MAAT e a ST. GEORGE CHURCH , é o Rescaldo em Lisboa.

Festival Rescaldo 13ª edição em Lisboa até domingo, 19 de fevereiro.