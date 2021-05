Começa hoje em Coimbra o VI Ciclo de Música

© créditos reservados

A sexta edição do Ciclo de Concertos de Coimbra, vai à procura das pontes e dos re - econtros, onde as margens estão mais perto e muitas vezes se juntam em Coimbra, é com este trilho que Tiago Nunes, o diretor artístico, segue o caminho nesta viagem pela música, neste fim de semana, em Coimbra, mas alargado ao resto do país.

A abertura está marcada para esta noite, com a Roménia e a música romena como convidada, para esta edição do ciclo de Concertos de Coimbra e com matéria-prima local.

Este ano, sob o tema "pontes e Re encontros", para bem delinear a geografia da cidade que acolhe o evento, bem como o reencontro das pessoas com a fruição da arte e da cultura, o Ciclo vai reunir cerca de 30 atividades na cidade e no distrito de Coimbra.

28 Maio

21h | Convento São Francisco

29 Maio

11h30 | Seminário Maior de Coimbra

16h | Conservatório Música Coimbra

18h | Seminário Maior de Coimbra

21h | Conservatório Música Coimbra

30 Maio

11h30 | Conservatório Música Coimbra

16h | Sé Velha

18h | Conservatório Música Coimbra

Data de Início:28 Maio 2021

Data de fim:30 Maio 2021

VI Ciclo de Música de Coimbra, a partir de hoje e todo o fim de semana.