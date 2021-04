Comédia de Bastidores, Agora em Lisboa

© créditos rservados

Como todas as parcerias, começas numa casa, e agora passas a outra. Comédia de Bastidores, é uma pareceria entre o S. João a Assédio e o Teatro S. Luiz , que faz juntar os dois encenadores,, para esta comédia do britânico Alan Ayckbourn, um homem que faz a vida com divertimento teatral. Nuno Carinhas destaca o refinado humor britânico, com todos os truques e todas as experiências feitas.

Comédia de Bastidores já esteve no Porto em 1997, regressa agora, escrita para uma certa sociedade da conservadora Margaret Thacther, a dama de ferro, que parece querer voltar de novo.

Três ceias de Natal para os três atos, onde de festa têm pouco.

Um humor sem piedade de uma certa ideia de sociedade, mas também ternurento, como só Natal pode ser, divertido é a palavra, que nem sempre combina.

Comédia de Bastidores, agora no Teatro S. Luiz, em Lisboa e fica de quarta a sexta às 19. h30 e sábado e domingo às 10. h00 da manhã, até 9 de maio.