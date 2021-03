Comensais Juntos à Mesa, com um Poeta

© Belmiro Ribeiro

Tudo começa com Afonso Cruz e Vamos Comprar um poeta, é daqui que parte Marta Bernardes para um desafio, comer é o que nos alimenta e agora vamos imaginar uma sala de refeições, na sala de estar ou numa sala de aula. Juntar vários ingredientes para este grande banquete de cultura. É a partir daqui que entra a ficção de Afonso Cruz, onde ter um poeta pode ser como ter um animal de estimação, e a economia dá-nos de comer a uma ideia mas não nos alimenta, é demasiado economês para fazer a digestão. Juntar os comensais à volta de uma mesa para conversar, éno fundo o que estamos aqui a falar, aquela velha maneira, talvez portuguesa, de juntar em frente à comida, várias ideias, é aqui o que se convoca em plano comensal de leitura. Marta Bernardes nunca sabe muito bem. O teatro que faz é para as crianças, para jovens ou para muitos, ou para todos. Juntar na mesma mesa uma ideia de conversa alargada, uma enorme sala de aula para nos espantarmos com o que vamos aprender, comendo todas estas palavras. Com sentido de humor, sentindo amor.

Plano Comensal de Leitura, de Marta Bernardes com co-criação, está no Teatro S. Luiz, on line, até 21 de março de 2021.